Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - I calciatori donano un giorno di stipendio

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino è a un passo dal raggiungerlo dopo aver superato quota 450.

SALARIO - Tutto questo grazie anche ai tantissimi ex giallorossi che hanno contribuito con donazioni. Gli ultimi ad aderire sono stati Mexes, Borriello e Samuel., ma la svolta è arrivata ieri con la decisione del club di coinvolgere tutti i giocatori e lo staff che hanno donato un giorno del loro stipendio per acquistare materiale sanitario. Grazie a questa decisione sono stati già ordinati 3 ventilatori per la terapia intensiva e 8 letti. “In momenti come questo - dice l'AD Fienga - è importante che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità e facciamo il possibile per aiutare chi ha bisogno. Tutte le persone che hanno fatto una donazione, che si tratti del Presidente, dei nostri giocatori e dello staff, dei nostri fantastici ex calciatori e di tutti i nostri fan in tutto il mondo, hanno contribuito ad acquistare questi ventilatori polmonari, che saranno utili a salvare vite umane".

ASTE - Inoltre la Roma per far crescer ulteriormente le donazioni ha messo all’asta la maglia di Alessandro Florenzi, indossata nella semifinale di Champions League con il Liverpool, e quella di Nicolò Zaniolo. Quest'ultima anche autografata e con tanto di dedica speciale allo Spallanzani.