Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Il club ringrazia i partner per la lotta al Covid

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino ci è riuscito, ma non vuole fermarsi come testimoniano le 500 maglie edizione limitata messe in vendita e che hanno fruttato altri 100 mila euro. Un risultato che rende orgoglioso il club come testimoniano le parole del COO Calvo: "A nome di tutta la Società, vorrei ringraziare tutti i tifosi che hanno dato il proprio contributo alla nostra iniziativa di raccolta fondi. La risposta è stata incredibile e riassume esattamente il senso della nostra campagna ASSIEME”.

PARTNER - Guido Fienga, invece, ne ha approfittato per ringraziare i partner del Club per il sostegno durante l’emergenza dovuta al Covid-19.

Le parole del dirigente giallorosso sono arrivate nel corso di una video conference, il PARTNERS HOUSE MEETING, appuntamento ormai divenuto consuetudine da quando la crisi scaturita dal Coronavirus ha costretto il calcio e non solo a rivedere i propri momenti di interazione. “Grazie a tutti i nostri sponsor per il sostegno che ci hanno dato in un periodo come questo”, ha dichiarato il CEO. “In questi giorni il mondo del calcio è molto diverso da quello che conosciamo abitualmente, ma, anche senza partite allo stadio, i nostri partner ci hanno dimostrato tutta la loro vicinanza e hanno partecipato alle nostre iniziative, in Italia, online e persino all’estero. La Roma è una piattaforma sociale e come tale ha il dovere di comportarsi: i valori che ci hanno mosso in questo periodo di emergenza saranno gli stessi che ci faranno da bussola per la nostre iniziative future”. Alla videochiamata, sono intervenuti anche Edin Dzeko e Paulo Fonseca, che hanno così fatto una sorpresa ai partner collegati. L’allenatore ha sottolineato il senso di appartenenza e che ha trovato nel mondo giallorosso, che si è manifestato ancora di più nelle attività di Roma Cares durante la crisi sanitaria che ha colpito il Paese dal mese di marzo.