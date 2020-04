Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Kluivert partecipa al torneo di FIFA 20 contro il Covid

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino ci è riuscito, ma non vuole fermarsi come testimoniano le 500 maglie edizione limitata messe in vendita e che hanno fruttato altri 100 mila euro. Un risultato che rende orgoglioso il club come testimoniano le parole del COO Calvo: "A nome di tutta la Società, vorrei ringraziare tutti i tifosi che hanno dato il proprio contributo alla nostra iniziativa di raccolta fondi. La risposta è stata incredibile e riassume esattamente il senso della nostra campagna ASSIEME”.

CONSEGNA - Dalla scorsa settimana, invece, la Roma ha dato il via alla distribuzione di beni di prima necessità agli abbonati con più di 75 anni. Come già anticipato nei giorni scorsi, la società vuole stare al fianco delle persone più in difficoltà in questa emergenza per il coronavirus e per questo ha iniziato a consegnare un pacco da Roma Cares con all’interno cibo e kit sanitario utile per proteggersi in questa fase delicata del nostro Paese. Inoltre Roma Cares ha voluto regalare un sorriso ai bambini ricoverati in diversi ospedali della Capitale, donando loro le uova di Pasqua giallorosse. L’iniziativa – si legge sul sito ufficiale della Roma – fa parte del progetto ASSIEME, che il Club sta portando avanti per aiutare i più bisognosi durante l’epidemia da COVID-19. La consegna ha visto protagonista anche il CEO Guido Fienga.

FIFA 20 - C’è chi poi tra i calciatori giallorossi si muove anche in autonomia. Justin Kluivert, ad esempio, è sceso in campo per difendere i colori giallorossi, in totale sicurezza, da casa sua. Il giovane olandese infatti ha rappresentato la Roma nel torneo virtuale a Fifa2020 organizzato dal team di EA Sports, il cui ricavato andrà alla lotta per il coronavirus. Nel primo turno di quella che è stata chiamata "Stay and Play Cup" l’attaccante di Fonseca se l’è vista contro il PSG, guidato da Juan Bernat. L’olandese si è imposto con un sonoro 2-0 grazie alle reti dei suoi compagni di squadra, Lorenzo Pellegrini ed Edin Dzeko.