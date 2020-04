Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Pallotta aderisce a “New York Kicks Covid-19”

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino ci è riuscito.

CONSEGNA - Tutto questo grazie anche ai tantissimi ex giallorossi che hanno contribuito con donazioni come Mexes, Borriello, Samuel, Cafu, Nainggolan e Candela. Dalla scorsa settimana, invece, la Roma ha dato il via alla distribuzione di beni di prima necessità agli abbonati con più di 75 anni. Come già anticipato nei giorni scorsi, la società vuole stare al fianco delle persone più in difficoltà in questa emergenza per il coronavirus e per questo ha iniziato a consegnare un pacco da Roma Cares con all’interno cibo e kit sanitario utile per proteggersi in questa fase delicata del nostro Paese. Inoltre da martedì la Roma ha consegnato mascherine, gel igienizzanti e guanti per gli operatori sanitari dell'Ospedale San Raffaele, mentre agli abbonati U10 dei pacchi regalo per la Pasqua.

PRESIDENTE - Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e ormai diffusa su scala mondiale, la Roma è stata una delle società che si sono mosse maggiormente in aiuto di chi si trova in difficoltà. E l’azione non si ferma: il presidente James Pallotta ha infatti deciso di partecipare alla campagna “New York Kicks Coronavirus”, avviata da 34 diversi fan Club della città statunitense, offrendo un contributo di 10 mila dollari. Oltre alla donazione del presidente, anche la fondazione del Club, Roma Cares, partecipa con la stessa quota alla raccolta fondi che era partita con un obiettivo iniziale di 15 mila dollari.