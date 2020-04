Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Raccolti 100 mila euro con le maglie edizione limitata

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino ci è riuscito, ma non vuole fermarsi come testimoniano le 500 maglie edizione limitata messe in vendita e che hanno fruttato altri 100 mila euro. Un risultato che rende orgoglioso il club come testimoniano le parole del COO Calvo: "A nome di tutta la Società, vorrei ringraziare tutti i tifosi che hanno dato il proprio contributo alla nostra iniziativa di raccolta fondi. La risposta è stata incredibile e riassume esattamente il senso della nostra campagna ASSIEME”.

CONSEGNA - Dalla scorsa settimana, invece, la Roma ha dato il via alla distribuzione di beni di prima necessità agli abbonati con più di 75 anni. Come già anticipato nei giorni scorsi, la società vuole stare al fianco delle persone più in difficoltà in questa emergenza per il coronavirus e per questo ha iniziato a consegnare un pacco da Roma Cares con all’interno cibo e kit sanitario utile per proteggersi in questa fase delicata del nostro Paese. Inoltre Roma Cares ha voluto regalare un sorriso ai bambini ricoverati in diversi ospedali della Capitale, donando loro le uova di Pasqua giallorosse. L’iniziativa – si legge sul sito ufficiale della Roma – fa parte del progetto ASSIEME, che il Club sta portando avanti per aiutare i più bisognosi durante l’epidemia da COVID-19. La consegna ha visto protagonista anche il CEO Guido Fienga.

IBANEZ - Tra i calciatori poi c’è anche chi si muove in autonomia. È stato il caso della famiglia di Roger Ibanez, difensore della Roma che ha ringraziato le sue sorelle per essersi fatte carico di un’iniziativa in Brasile per portare aiuto e beni di prima necessità alle zone più in difficoltà: “Nel bel mezzo di tutto questo caos che stiamo vivendo per la pandemia, non possiamo scoraggiarci e lasciare che lo facciano le persone intorno a noi. Ora è il momento in cui abbiamo bisogno di più l’uno dell’altro, quindi chiunque può aiutare, con qualsiasi cosa. A volte quello che per te può sembrare semplice, agli occhi di qualcuno significa molto”, il bel messaggio del calciatore giallorosso su Instagram. Ibanez ha condiviso il video che ha raccontato l’iniziativa: “Voglio ringraziare chi è stato coinvolto, amici e parenti, ma soprattutto le mie due sorelle e mio fratello, che si sono fatti carico di tutto, grazie davvero! Siamo forti, passerà tutto presto, non dobbiamo mai stancarci di fare del bene! Buona Pasqua a tutti!”