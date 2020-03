Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Raggiunti i 250 mila euro per lo Spallanzani

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino è a metà dell’opera avendone raccolti 250 nella serata di ieri con tanto di ringraziamento da parte dell’AD Guido Fienga ai tifosi della Roma.

IMPATTO SOCIAL - Da sempre la società giallorossa con la nuova proprietà americana si è dimostrata attenta al sociale fondando anche Roma Cares, azienda che si occupa esclusivamente di iniziative benefiche. Pallotta, in questa lotta al Covid-19, è stato il primo del club donando 50 mila euro, poi a cascata sono arrivate le adesioni alla raccolta fondi di Dzeko, Nainggolan, Pellegrini, Cafu e Candela. Tutti con l’unico scopo di aiutare l’Ospedale Spallanzani, istituto nazionale per le malattie infettive, il quale necessita di acquistare le attrezzature diagnostiche e cliniche dedicate all’assistenza ai pazienti contagiati, oltre alle forniture essenziali per facilitare il lavoro dei medici e degli infermieri che trattano la malattia. Al di là poi dei calciatori della Roma la risposta dei tifosi giallorossi e non solo è stata incredibile e lo dimostra non solo la cifra fin qui raggiunta, ma anche i numeri intorno alla sponsorizzazione di questa iniziativa che ha raggiunto 1800 donatori (tra i più generosi c’è il team di GoFundMe con 10 mila euro) e più di 1200 condivisioni sui social. Se non bastasse la Roma ha messo anche all’asta la maglia di Florenzi indossata nella semifinale di Champions League contro il Liverpool e il ricavato sarà devoluto sempre all’aiuto dello Spallanzani.

IN PROPRIO - Dei calciatori giallorossi poi c’è anche chi non passa solamente dalla raccolta creata dalla società, ma lavora in proprio. E’ il caso di Zappacosta che tramite Instagram ha fatto sapere di voler sostenere l’ospedale di Sora, paese del basso Lazio dove è nato. “Il mio cuore oggi più che mai è lì. Per questo ho deciso di sostenere, in questo momento così difficile, il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale della mia città. Tante piccole realtà hanno bisogno di aiuto e un piccolo gesto può servire anche per un comune come quello di Sora”, sono state le parole del terzino sui social.