Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Regalo di Pasqua per gli abbonati Under 10

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino ci è riuscito.

CONSEGNA - Tutto questo grazie anche ai tantissimi ex giallorossi che hanno contribuito con donazioni come Mexes, Borriello, Samuel, Cafu, Nainggolan e Candela. Dalla scorsa settimana, invece, la Roma ha dato il via alla distribuzione di beni di prima necessità agli abbonati con più di 75 anni. Come già anticipato nei giorni scorsi, la società vuole stare al fianco delle persone più in difficoltà in questa emergenza per il coronavirus e per questo ha iniziato a consegnare un pacco da Roma Cares con all’interno cibo e kit sanitario utile per proteggersi in questa fase delicata del nostro Paese. Inoltre da martedì la Roma ha consegnato mascherine, gel igienizzanti e guanti per gli operatori sanitari dell'Ospedale San Raffaele.

REGALO - E non finisce qui. La società giallorossa, insieme alla sua fondazione Roma Cares, da questa mattina ha iniziato a contattare i genitori degli abbonati più piccoli per una nuova iniziativa: in vista di Pasqua infatti spedirà a casa un pacco a tutti i bambini con l’abbonamento under 10 in cui ovviamente non potrà mancare un uovo di cioccolato incartato con i colori giallorossi. La Roma questa volta vuole esprimere vicinanza e sostegno verso i tifosi più piccoli in questo periodo di emergenza. Ennesimo gesto di beneficienza e solidarietà da parte del club.