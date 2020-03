Emergenza Coronavirus, le iniziative della Roma - Spallanzani, raccolti 300 mila euro

Il mondo del calcio e dello sport fa squadra contro il Coronavirus. Sono tantissime le iniziative lanciate dai club di Serie A per aiutare il sistema sanitario italiano e la Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato la raccolta fondi per l’ospedale Spallanzani. Obiettivo: raggiungere 500 mila euro e il club capitolino è decisamente ben avviato avendo superato ieri quota 300.

CONSEGNA - Tutto questo grazie anche ai tantissimi ex giallorossi che hanno contribuito con donazioni. Gli ultimi ad aderire sono stati Mexes, Borriello e Samuel. Nella giornata di martedì, intanto, il club ha iniziato a distribuire i materiali di prima necessità agli ospedali della capitale, nell’iniziativa di supporto alle strutture che stanno contrastando il Coronavirus. Consegnate 13.000 mascherine FFP2 a: Centro di emergenza Ares 118, Policlinico Umberto I, Columbus-Gemelli, Policlinico Tor Vergata, Ospedale Sant’Andrea e Istituto Spallanzani. Sia l’ospedale Sant’Andrea che il Policlinico Tor Vergata hanno anche preso in consegna 60 flaconi di disinfettante per le mani ciascuno.

Lunedì saranno consegnate alter 12.000 mascherine FFP3 e venerdì verranno distribuite 1.500 mascherine FFP3. Inoltre la Roma per far crescer ulteriormente le donazioni ha messo all’asta la maglia di Alessandro Florenzi, indossata nella semifinale di Champions League con il Liverpool.

IN PROPRIO - C’è poi chi tra i giocatori giallorossi si muove anche esternamente alla società ed è il caso di Zappacosta che tramite i suoi social ha lanciato un’iniziativa per aiutare l’ospedale di Sora nel quale è nato. Avrebbe dovuto partecipare, insieme a Pastore, anche alla “Quarantena League”, un torneo di Fifa 20 organizzato da “Le Iene”. La competizione era in programma per ieri, ma la trasmissione tv è stata costretta ad annullare l’evento per alcuni problemi burocratici.