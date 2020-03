Emergenza Coronavirus, le iniziative della Sampdoria - Tutti uniti per il San Martino

L'emergenza COVID-19 non ha lasciato indifferente l'ambiente Sampdoria. In un momento complicato per l'Italia, la società blucerchiata è scesa in campo in maniera attiva per raccogliere fondi da destinare al Policlinico San Martino di Genova. I tifosi, dalla Gradinata Sud alla Federclubs, hanno da subito condiviso il link per effettuare donazioni all'Ospedale genovese dimostrando, come sempre, grande sensibilità a quanto accade sul territorio. La squadra di mister Ranieri, lo staff e ogni singolo tesserato hanno donato all'ospedale genovese una cifra che supera i 100mila euro invitando tutti ad unirsi alla raccolta.

Raccolte per lo Spallanzani e non solo - La Samp però non si è fermata a questo: la scorsa settimana sono state messe all'asta su Charity Stars le mute da gioco utilizzate nel match contro il Verona dello scorso 8 marzo, a cui vanno aggiunte anche le speciali magliette dedicate alla giornata internazionale della donna e utilizzate dai ragazzi di Claudio Ranieri nel riscaldamento sempre del match contro gli scaligeri. Il ricavato è stato devoluto all'Ospedale Sacco di Milano, all'Ospedale San Matteo di Pavia, all'Ospedale Spallanzani di Roma e alla Croce Rossa Italiana.

Attività per l'Academy - La Sampdoria è molto attenta anche alla propria Academy. Nelle settimane di quarantena il direttore del settore giovanile Giovanni Invernizzi, insieme con il coordinatore dell'Attività di Base Francesco Crisanti e il dipartimento psicologico, proporrà ai ragazzi delle attività da svolgere rigorosamente da casa. Dai disegni, ai video fino a questionari con l'obiettivo di mantenere il contatto con tutti i ragazzi che muovono i primi passi calcistici con la maglia della Sampdoria.