Emergenza Coronavirus. Le misure della Fase 2: passeggiate consentite. Le regole per gli uffici

L'Italia si prepara per la Fase 2 nell'emergenza Coronavirus e il Corriere della Sera di questa mattina parla di quelle che saranno alcune nuove misure.

1 - Si potrà passeggiare anche lontano da casa ma sempre da soli, massimo in due se non si tratta di conviventi e mantenendo la distanza, sempre con mascherine e guanti. Il divieto di assembramento rimane.

2 - La misura relativa allo spostamento da un comune all'altro potrebbe non essere allenatata subito ma se l'indice di contagio scenderà si potrà cambiare anche Regione, favorendo una graduale ripartenza del turismo.

3 - Per poter tornare nei bar e ristoranti bisognerà attendere che i locali siano «messi in sicurezza». Se nella prima fase si privilegerà il «cibo da asporto», poi si concederà la riapertura con mascherine e guanti per il personale, il distanziamento dentro e fuori e non escludendo — per le metrature più grandi — l’installazione di veri e propri divisori tra i tavoli.

4 - Sui posti di lavoro ci sarà il riposizionamento delle postazioni e l'introduzione di barriere separatorie. Ci saranno poi orari scaglionati laddove possibile e gli spostamenti all'interno dell'azienda verranno limitati al massimo.

5 - Nelle aziende devono essere affissi poster e locandine sulle misure di igiene personale e l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

6 - Per evitare la riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro dovranno esserci termoscanner all’ingresso e se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine.