Emergenza Coronavirus. Le possibili date delle riprese dei campionati: Bundes il 9/5, Liga il 6/6

L'Europa di prepara a tornare in campo e il Corriere dello Sport di questa mattina fa il punto della situazione per la possibile ripartenza dei cinque maggiori campionati. In Italia si potrebbe ricominciate il 27-28 maggio con la Coppa Italia mentre i primi a tornare a giocare potrebbero essere i giocatori di Bundesliga, in Germania, il prossimo 9 maggio. Premier League e Ligue 1 potrebbero tornare in campo il 3 giugno mentre gli ultimi sarebbero quelli della Liga spagnola il prossimo 6 giugno.