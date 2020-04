Emergenza Coronavirus. Le regole per la compilazione dell'autocertificazione dal 4 maggio

vedi letture

Dal 4 maggio 2020 non ci sarà un nuovo modulo per l’autocertificazione. È questo l’orientamento del Viminale in vista dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore ma al momento l’indicazione è di utilizzare quello vecchio, anche perché per rispetto della privacy non devono essere indicate le generalità dei "congiunto" dai quali si va in visita e dunque si può compilare quello già esistente.

Ecco le regole:

1. Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento.

2. Compilare l’indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione

3. riempire tutti gli spazi barrando la casella “situazione di necessità”

4. nello spazio “a questo riguardo dichiara che...” specificare che si tratta di una visita a un “congiunto” inserendo soltanto il grado di parentela ma non l’identità.

Da capire se davvero sono compresi anche i "fidanzati" e che cosa intende per "rapporti stabili". A riportarlo è Corriere.it.