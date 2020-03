Emergenza Coronavirus. Le richieste del calcio al Governo: cassa integrazione per B e C

vedi letture

Il mondo del calcio ha preparato le proposte da presentare a Ministero dello Sport e CONI, per fronteggiare la crisi data dall'emergenza Coronavirus. Ieri è stata stilata la lista e oggi arriverà ai diretti interessati: riconoscimento dello stato di crisi, sospensione del canone per l’affitto degli impianti, estensione della cassa integrazione anche ai calciatori di B e C con uno stipendio massimo di 50 mila euro annui, un fondo “salva calcio” inizialmente alimentato dalla FIGC per aiutare le società in difficoltà. La filosofia del documento è quella già annunciata: niente aiuti economici, ma la costruzione di percorsi che possano favorire un nuovo inizio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.