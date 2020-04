Emergenza Coronavirus. Llorente: "Giochiamo una partita difficile, siamo tutti determinanti"

Per convincere le persone a restare in casa il più possibile e continuare la lotta all'epidemia, il Napoli ha schierato oggi Fernando Llorente come portavoce del club su Twitter: "Ciao a tutti! Stiamo giocando una partita molto difficile dove tutti siamo giocatori determinanti. Restiamo in casa ed in questo modo aiuteremo dottori, infermieri, forze dell'ordine, e tutti quelli che stanno lottando per conquistare la vittoria. Giochiamo tutti la nostra parte, uniti ed insieme ce la faremo!".