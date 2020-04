Emergenza Coronavirus. Lombardia: +1.262 positivi. Calano ricoverati in terapia intensiva

Arrivano i dati della pandemia di Coronavirus della Regione Lombardia. Il totale dei positivi nella regione ha raggiunto quota 60.314, con un aumento di 1.262 unità rispetto a ieri.

Sono 1.143 i ricoverati in terapia intensiva, 33 in meno rispetto alla giornata di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.028 (+59 nelle ultime 24h)

Sale invece a 10.901 il computo complessivo dei decessi: +280 rispetto a ieri.