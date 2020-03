Emergenza Coronavirus. Lunedì Assemblea di Lega di A: si terrà in videoconferenza

Si terrà lunedì alle ore 10 in prima convocazione e alle 12 in seconda l'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti di Serie A, in videoconferenza. All'ordine del giorno:

- Verifica poteri

- Comunicazioni Presidente

- Comunicazioni AD

- Modifica degli artt. 9.3 e 10.12 dello Statuto-Regolamento della Lega (per consentire lo svolgimento rispettivamente dell'Assemblea e del Consiglio di Lega con modalità telematiche "semplificate")

- Proposta contrattuale Short Form MediaPro

- Commercializzazione Diritti Audiovisivi: inviti a Presentare Offerte diritti audiovisivi Campionati di Serie A - Operatori della Comunicazione e Intermediari Indipendenti - Stagioni 2021/2024 - Pacchetti esclusivi dirette a pagamento per il territorio italiano. Manifestazione interesse canale ex art. 13 D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9.

- Varie ed eventuali.