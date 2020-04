Emergenza Coronavirus. Maradona: "Tagliate lo stipendio a me, non ai giocatori"

vedi letture

Tecnico Gimnasia: molti ne hanno bisogno per vivere

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Molte persone hanno bisogno di questo stipendio per vivere". Diego Armando Maradona, attuale allenatore del Gimnasia La Plata, affronta il tema del taglio degli stipendi dei calciatori per far fronte alla crisi economica che deriva dall'emergenza coronavirus e specifica di aver dato l'assenso alla riduzione del proprio ingaggio, ma sottolineando come gli stipendi dei dipendenti della squadra non possono essere tagliati indistintamente. E sul suo futuro nel club argentino a 'Ole'' dichiara: "Spero di poter rimanere al Gimnasia, lo adoro. Ho una relazione straordinaria con le persone, con il presidente, con tutti. La mia idea e' quella di continuare con tutto lo staff tecnico e anche di mantenere i rinforzi arrivati durante l'ultima finestra di mercato, hanno fatto molto bene alla squadra". (ANSA).