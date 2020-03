Emergenza Coronavirus. Martedì riunione UEFA ma la Champions può essere stoppata già oggi

La riunione, in videoconferenza, della UEFA per decidere lo stop delle manifestazioni europee e il probabile spostamento di Euro 2020 è in programma per martedì ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c'è anche l'ipotesi che si anticipi la decisione a oggi, dopo il rinvio di Juve-Lione e Real Madrid Manchester City in Champions di ieri. Barcellona-Napoli non potrà essere giocata visto lo stop dei voli aerei tra Italia e Spagna e dopo la positività al Covid-19 di Hudson-Odoi del Chelsea anche la sfida tra i Blues e i Bavaresi non potrà essere disputata.