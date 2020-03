Emergenza Coronavirus. Messaggio di Cutrone: "Contagiato anch'io, tutti facciano la loro parte"

"Sono stato contagiato anche io, ognuno faccia la sua parte, mi raccomando state a casa". E' l'appello lanciato da Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, attraverso un video-social al fianco della Croce Rossa. "La situazione sanitaria che sta affliggendo il nostro Paese e non solo ha coinvolto come diretto interessato anche me nel contagio, ragione per cui è importante che ognuno faccia la propria parte per uscirne al più presto insieme e più forti di prima. Mi raccomando, restate a casa e seguite indicazioni delle istituzioni sanitarie ogni giorno. Fatelo per voi, per le persone a cui volete bene e per chi ogni giorno combatte in prima linea questa battaglia''. Insieme ai compagni di squadra Vlahovic e Pezzella, Cutrone è uno dei giocatori viola risultati positivi giorni fa al test del coronavirus.