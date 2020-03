Emergenza Coronavirus, Milan: 250mila euro utilizzati per acquistare sei automediche

Il Milan e l'importantissima solidarietà in questo momento di emergenza. Il club rossonero, attraverso i suoi canali, ha aggiornato sulle ultime iniziative: "Con la prima cifra versata dal Milan a favore di AREU, pari a 250mila euro, sono in fase d’acquisto sei automediche, equipaggiate per il soccorso avanzato. Sulle auto verrà apposto il logo di Fondazione Milan, come segno tangibile e lascito per la città di Milano e per tutta la regione Lombardia da parte del club rossonero. Oltre a questa somma, sarà versato il contributo che giocatori della prima squadra e dirigenti hanno destinato all’emergenza (pari a un giorno del loro stipendio) che si andrà ad unire alle donazioni raccolte attraverso la campagna di fundrising organizzata da Fondazione Milan. L’obiettivo è quello di arrivare ad un totale di 500 mila euro.