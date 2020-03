Emergenza Coronavirus. Milan, Donnarumma: "Restiamo uniti anche se distanti"

vedi letture

Anche il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha voluto direi la sua sulla situazione attuale italiana in seguito all’espansione del contagio da Coronavirus: “Ciao ragazzi, in questo momento di grande difficoltà stiamo uniti, anche se distanti. Il mio pensiero va a tutte le persone malate e a coloro che lavorano senza sosta per loro e per tutti noi. Facciamoci forza, vinceremo tutti insieme questa partita".