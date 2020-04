Emergenza Coronavirus - Milan, si attende il rientro di Ibra e Kessie

Il Milan si è attivato attraverso i suoi canali per una raccolta fondi nella lotta al coronavirus, e ad oggi le donazioni raggiungono oltre 600 mila euro. Grazie alla prima donazione effettuata dal Milan di 250.000 euro annunciata nei giorni scorsi a favore di AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) sono state acquistate sei automediche equipaggiate per il soccorso avanzato. A questa cifra hanno in seguito contribuito - e tutt'ora proseguono a farlo - centinaia di tifosi le cui donazioni si sommano a quelle dei giocatori e dei dirigenti del Milan che hanno destinato un giorno del proprio stipendio all'emergenza Coronavirus.

L'intera somma servirà per acquistare altre automediche, apparecchiature e materiale sanitario. Anche i singoli giocatori del Milan si sono attivati in prima persona. Zlatan Ibrahimović, ad esempio, ha lanciato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas, sostenuta da altri compagni di squadra. Il campione svedese tornerà in Italia quando la situazione sulla ripresa degli allenamenti sarà certa e definita. Infatti tra ieri e oggi sono rientrati tutti i giocatori all’estero del Milan. Gli unici ancora fuori dall’Italia sono Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese con il permesso del club sta continuando ad allenarsi con l’Hammarby e aspetta la definitiva ripresa a Milanello, via libera che però non è ancora arrivato dal Governo. Kessie invece è in Costa d’Avorio e sta riscontrando problemi nel reperire un volo per tornare in Italia, ma sta cercando di organizzare il rientro nei prossimi giorni.

Ma non è l’unica iniziativa solidale che ha attuato il club di via Aldo Rossi, perché è partita anche l’iniziativa per la consegna di 2mila “care-pack”, pacchi contenenti generi di conforto, mascherine e gadget rossoneri agli abbonati alla stagione sportiva 2019/20 con età superiore ai 65 anni, una fascia demografica particolarmente vulnerabile in questa emergenza Covid-19. La seconda iniziativa è per i più giovani: il Milan sarà uno dei partner del Comune di Milano in un progetto volto ad acquistare 30 tablet per permettere a quei giovani studenti delle scuole milanesi che ne sono sprovvisti l’accesso alla formazione online. Verranno distribuiti agli studenti di elementari e medie per partecipare dalle proprie case alle attività didattiche.

Sta per entrare nel vivo, all'interno del Milan, la questione relativa al taglio di una parte degli stipendi dei giocatori, che coinvolgerà anche staff tecnico e dirigenza. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti tra la direzione sportiva - nelle figure di Paolo Maldini e Frederic Massara - con la squadra dove sono state illustrate, in via preliminare, le necessità della società sul tema. Nel corso della prossima settimana ci sarà una video conferenza tra i giocatori e Ivan Gazidis, che sarà accompagnato sempre dal duo Maldini-Massara, nel corso della quale si andrà nello specifico della tematica. La volontà, da quanto filtra, è quella di trovare un accordo in maniera rapida.

Il Club è in attesa dell’approvazione del protocollo sanitario di garanzia da parte della autorità e istituzioni competenti per la ripresa degli allenamenti presso il Centro Sportivo di Milanello e adottare le procedure necessarie per riprendere le attività. Giocatori, tesserati e dipendenti, proseguono l’attività lavorativa in regime di “smart working”. Lo staff tecnico continua il programma specifico a distanza con tutti i giocatori. Nel corso della settimana, invece, è stata comunicata da parte della FIGC la sospensione definitiva dei campionati giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico.