Emergenza Coronavirus. Ministro Catalfo: "Reddito di emergenza nel decreto di aprile"

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha parlato a Unomattina. "Bisognerà attivare misure per far ripartire l'economia, oltre al Fondo di garanzia per piccole e medie imprese sto pensando ad un ampliamento del reddito di cittadinanza a tempo per dare reddito alle persone e accelerare i consumi. Abbiamo stanziato 400 milioni direttamente ai comuni per affrontare emergenza alimentare. Sto lavorando per far arrivare il reddito di emergenza con procedura semplificata a tutte le famiglie e verrà inserito nel decreto di Aprile".