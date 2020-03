Emergenza Coronavirus, Mourinho fa il volontario. Lo Special One in aiuto degli anziani

vedi letture

Una visita davvero speciale quella che hanno ricevuto alcuni anziani residenti nella zona nord di Londra. José Mourinho, infatti, si è unito all'associazione Age UK per distribuire beni di prima necessità alle persone chiuse in casa per l'emergenza coronavirus. Un aiuto importante per le persone più deboli, che dovranno stare in casa nelle prossime settimane, come da disposizioni del governo britannico.