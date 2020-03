Emergenza Coronavirus. Napoli, niente permessi: gli stranieri restano in città

Con gli allenamenti sospesi per un'altra settimana come minimo, tanti giocatori del Napoli scalpitano per la possibilità di tornare in patria: molto dipenderà dalla decisione sugli stipendi, coi calciatori che potrebbero essere lasciati liberi di fare ciò che vogliono in caso di taglio della mensilità di marzo. Stando al Mattino dunque, per il momento la società ha deciso di trattenere (a differenza di Juventus e Inter) i propri giocatori in città, vista anche la necessità di 14 giorni di isolamento prima della partenza e altrettanti al ritorno, per un totale di 28. Per il momento il Napoli ha scelto la via conservativa.