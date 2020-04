Emergenza Coronavirus, nuova idea per la Serie A: maxi-ritiro fino all'ultima giornata

Il calcio riprenderà, ma inevitabilmente quando la pandemia di Coronavirus non sarà stata ancora del tutto sconfitto. La FIGC si appoggerà ad una commissione medico-scientifica, che ha già varato un protocollo per la ripresa degli allenamenti, ma ci sono altre ipotesi al vaglio per alzare al massimo il livello di sicurezza.

Ipotesi. Le porte chiuse sono un provvedimento possibile, così come la soluzione campo neutro, ma c'è un'altra ipotesi svelata dal Corriere dello Sport: qualcuno ha pensato ad un maxi-ritiro, che cominci con la prima gara e si concluda con l'ultima. Un modo per contrastare le tante partite in poco tempo e, soprattutto, la maniera giusta per tenere i calciatori isolati il più possibile.