Emergenza Coronavirus. Nuovo kit che affiancherà i tamponi: fondamentale per tornare in campo

vedi letture

Un nuovo kit per favorire il ritorno in campo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport un set di analisi Rna degli Stati Uniti potrebbe arrivare in Italia e risolvere i problemi di screening per tutti, permettendo allo sport diagnosi etiche e di massa. Questo test affiancherebbe i tamponi e i test sierologici e consentirebbe di capire nello stesso tempo se l'infezione è attiva e se si sono sviluppati gli anticorpi.