Emergenza Coronavirus. Ogbonna: "Per la ripresa dei campionati la vedo molto dura"

Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "In Inghilterra la situazione è simile a quella in Italia. Per la ripresa dei campionati la vedo molto dura. La data di rientro sarebbe tra due settimane, per quel che riguarda gli allenamenti, ma non credo che sarà facile. La situazione è strana".