Emergenza Coronavirus, Olimpiadi rinviate? La BBC rilancia: "Ancora quattro settimane"

Stanno facendo molto scalpore le indiscrezioni rilanciate poco da vari media spagnoli, per cui il CIO avrebbe preso una volta per tutte la decisione di rinviare le Olimpiadi, in programma quest'estate in Giappone, a Tokyo. Stando però a informazioni riportate dalla BBC, questa decisione ancora non sarebbe così nell'aria: l'emittente inglese infatti sostiene che il comitato olimpico si prenderà ancora quattro settimane prima di prendere la, eventualmente sofferta ma doverosa, decisione.