Emergenza Coronavirus. Renzi: "Non si può tenere l'Italia ai domiciliari. Lo dirò a Conte"

vedi letture

Parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, riportate da Corriere.it, dopo il nuovo dpcm sulla Fase 2: "Non è facile per nessuno e per questo dobbiamo evitare le polemiche, ma sono molto, molto, perplesso sulle decisioni assunte per la Fase due. Da un mese chiedo di riaprire. Spagna e Germania lo hanno fatto mentre la Francia riapre le scuole. Noi - ha spiegato - abbiamo avuto il lockdown più duro di tutti e non riapriamo. C’è qualcosa che non va e dirò la mia al presidente Conte giovedì in Aula al Senato. Il Coronavirus è letale in tanti casi per l’afflusso eccessivo in terapia intensiva. In alcune regioni non avevamo le terapie intensive, ora abbiamo aumentato, non abbiamo l’emergenza che avevamo un mese e mezzo fa. Allora riapriamo le fabbriche altrimenti moriremo di fame non di Coronavirus".