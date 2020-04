Emergenza Coronavirus. Renzi: "Servono regole chiare per tutti, ma diamoci una mossa"

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha parlato a Radio Capital in vista della Fase 2: "Servono regole chiare per tutti, ma diamoci una mossa. Io dico di no alle aperture regionalizzate però non decido io, è un dibattito teorico. Credo che il contagio zero arriverà con il vaccino, quindi manca un anno. Il contagio zero, intendo, è quando non si potrà più ammalare nessuno. Ora il rischio è che l'epidemia riparta. Dobbiamo conviverci, allora diamo regole chiare, in fabbrica se ci sono tutte le protezioni allora riapri, sennò non riapri. L'Italia avrà la carestia dopo la pandemia, e allora dicono diamoci una mossa. Non serve alluvionare la gente con statistiche che non hanno certezza, perché l'esperto del giorno dopo dice un'altra cosa. Il virus girerà ancora per un anno, allora diamo soldi alle aziende con liquidità, ma ripartiamo sennò perdiamo posizioni con paesi alleati e competitor. Facciamo meno conferenze stampa e più chiarezza, come ha fatto Macron, che ha dato indicazioni chiare su come ripartire".