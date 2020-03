Emergenza Coronavirus. Riunione UEFA: serviranno due o tre strategie per salvare la stagione

vedi letture

A partire dalle ore 10 andrà in scena la riunione, in videoconferenza tra la UEFA, le varie Leghe, i club e i calciatori per capire come salvare la stagione, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina visto che il virus è "più imprevedibile di un dribbling di Messi e di un tiro di Ronaldo" si dovranno preparare due o forse tre strategie diverse.