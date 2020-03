Emergenza Coronavirus. Roma, Pastore: "Non sappiamo se l'isolamento terminerà il 3 aprile"

Javier Pastore, trequartista della Roma, è stato intervistato da Cadena 3: "In Italia il Coronavirus era quasi visto come uno scherzo, poi sono stati colpiti gli ospedali. Da mercoledì scorso siamo in quarantena, non possiamo uscire, dobbiamo restare in casa. Io mi alleno mattina e pomeriggio per poter dividere la seduta in più parti e occupare il tempo. Dovevamo tornare ad allenarci oggi in più gruppi, ma dopo le decisioni del Governo è tutto fermo. E non sappiamo se realmente tutto terminerà il 3 aprile. Potrebbe durare anche di più".