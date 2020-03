Emergenza Coronavirus. Samp, Jankto: "Non posso sapere se sono positivo. Non ho sintomi"

Il centrocampista della Sampdoria, Jakub Jankto, ha parlato al sito ceco Sport.cz: "Rimango sempre a casa con mio figlio e la mia ragazza si occupa di fare la spesa: va lei con la mia auto, io resto a casa come da disposizioni. Nella nostra squadra ci sono stati dei giocatori positivi, ma non ho idea esattamente di quanti siano, se otto o più, so soltanto che stanno tutti bene perché siamo sempre in contatto. Io stesso non posso sapere se sono positivo, poiché non mi sono mai sottoposto ad accertamenti visto che sto bene e non ho avuto alcun sintomo".