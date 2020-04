Emergenza Coronavirus, se si ripartirà Bologna pronto a riabbracciare Dijks

Nell'attesa di capire se, quando e come la stagione 2019-2020 ripartirà, il Bologna si tiene pronto. Il centro sportivo di Casteldebole non ha bisogno di interventi, essendo già stato sottoposto negli anni passati a restyling che lo hanno reso una delle strutture migliori del nostro paese; l'unica lacuna, la mancanza di posti letto, verrà colmata raggiungendo un accordo con un hotel sito nei pressi.

La ripresa del campionato permetterà ai rossoblu anche di ritrovare la rosa praticamente al completo. Krejci e Svanberg hanno recuperato dagli infortuni che li hanno tenuti ai box rispettivamente dal 4 dicembre e dal 15 febbraio. Ma soprattutto è pronto a tornare Mitchell Dijks, che il campo non lo vede dal primo tempo della gara con la Roma del 22 settembre scorso. L'olandese è stato fuori per un infortunio molto particolare al dito del piede che ha avuto bisogno di cure lunghe e meticolose, tanto da mettere in dubbio il rientro in questa stagione. Tuttavia l'interruzione del campionato ha dato una chance a Dijks che sarà dunque a disposizione di Mihajlovic - che nella prossima partita non potrà contare su Bani, Schouten e Santander che dovranno osservare un turno di riposo per squalifica - per l'eventuale ripresa del campionato.