Emergenza Coronavirus. Seconde case: dal testo del decreto sparisce il divieto

Era uno dei punti più attesi del nuovo decreto da parte degli italiani in cerca di un po' di aria ma la formulazione delle nuove norme non scioglie i dubb. Anzi. Perché se è certo che non si potrà uscire dalla propria regione, e dunque non è consentito raggiungere le seconde case che si trovano in altra regione, non è affatto detto che non lo si possa fare se si ha una casa al mare, in campagna o in montagna all'interno della regione di residenza. Nel precedente decreto, quello in vigore ancora fino al 3 maggio, infatti è scritto: " Resta vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze". Nel nuovo decreto non c'è più traccia di questo divieto. A riportarlo è Repubblica.it.