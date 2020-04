Emergenza Coronavirus. Serie A, non si esclude l'ipotesi playoff (a 6 squadre) e playout

La UEFA ha chiesto alla federazioni un piano per la ripartenza del pallone da consegnare entro il 25 maggio prossimo. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, all'interno delle istituzioni calcistiche italiane (Lega, FIGC e non solo) non è mai scomparsa la voce circa l'opzione playoff e playout per la Serie A nel caso in cui il Governo aumentasse la clausura del calcio. Quest'ipotesi comprenderebbe il ritorno in campo di 10 squadre di Serie A: le prime 6 (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma e Napoli) e le ultime 4 (Genoa, Lecce, SPAL, Brescia).