Emergenza Coronavirus. Serie A potrebbe partire prima degli altri campionati europei

Non si sono ancora date certe per la possibile ripresa dei campionati ma il Corriere dello Sport di questa mattina parla della possibilità che la Serie A riparta una settimana prima rispetto per esempio alla Liga. A livello di giornate da disputare il nostro campionato è comunque indietro rispetto a tutte le Leghe in Europa e scattare in anticipo sarebbe un bene oltre a dare al nostro prodotto una visibilità mondiale.