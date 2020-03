Emergenza Coronavirus. Serie A, se si ricomincerà a porte chiuse perdite tra 140 e 190 mln per i club

Sulle pagine de Il Mattino si fa il conto di quanto le società di calcio non incasseranno a causa dell'emergenza Coronavirus che ha stoppato i campionati e le coppe europee: se la Serie A non dovesse riprendere a giocare brucerebbe circa 750 milioni, soldi che i club non vedrebbero entrare, senza dimenticare i milioni da incasso che verrebbero a mancare se si ricominciasse a giocare a porte chiuse, ipotesi al momento più probabile, tra i 140 e i 190. In parole povere sarebbe impossibile fronteggiare i costi attuali per tutte le società del nostro massimo campionato.