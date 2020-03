Emergenza Coronavirus. Serve accordo UEFA-FIFA: Mondiale per Club dal 2021 al 2023

Non solo la UEFA. Come riportato da La Gazzetta dello Sport servirà infatti anche la FIFA per stabilire in che modo finire la stagione, soprattutto a causa della possibilità che si possa andare dopo il 30 giugno, con alcuni contratti dei calciatori quindi già scaduti. Non si può far niente senza un accordo UEFA-FIFA, due mondi oggi abbastanza lontani che il virus può avvicinare. Ieri Gianni Infantino ha telefonato ai segretari UEFA ma per prima cosa servirà un passo proprio da parte del presidente della FIFA, che dovrà spostare il Mondiale per Club dal 2021, visto che comunque la sede cinese sarebbe problematica, al 2023, magari allargando le europee (da 8 a 12) per renderlo più spettacolare.