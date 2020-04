Emergenza Coronavirus. Settimana decisiva per la ripartenza. Riunioni UEFA e con Governo

vedi letture

Quella iniziata oggi sarà una settimana molto importante per il calcio, italiano e non solo. Tra poco si riunirà infatti il Consiglio direttivo dell'AIC che valuterà il protocollo per la ripresa, mentre domani andrà in scena l'Assemblea di Lega Serie A, con i club che parleranno di ripartenza e diritti tv. Sempre domani è in programma una riunione tra la UEFA e i segretari delle singole federazione. Mercoledì sarà invece il turno della riunione di gruppo di lavoro con UEFA, ECA ed European Leagues e parallelamente ci sarà un vertice tra il ministro Spadafora e il mondo del calcio. Infine giovedì ci sarà la riunione del Comitato esecutivo dell'UEFA. A riportarlo è il Corriere dello Sport.