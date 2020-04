Emergenza Coronavirus. Sileri: "Anche gli amici sono affetti stabili. Serve buonsenso"

Gli amici come affetti stabili, si potrà andare a trovarli dopo il 4 maggio nel rispetto delle misure sull'emergenza Coronavirus. Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Radio 1 ha spiegato che anche questa categoria di persone rientra tra quelle legate all'individuo: "Anche un'amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato se è considerato un amico vero e non è una scusa. Serve il buonsenso. Questo è un periodo di transizione e servono le regole per far capire che non è un liberi tutti".