Emergenza Coronavirus. Studio Einaudi: quota zero contagi attesa per metà maggio

Lungo approfondimento sulla luce in fondo al tunnel sulle colonne de Il Corriere della Sera. Secondo gli studi dei matematici, l'emergenza relativa al Coronavirus potrebbe terminare, a meno di errori nei calcoli e di comportamenti sbagliati, tra il 5 e il 16 maggio. E' lì che dovrebbe registrarsi, secondo l'Einaudi Institute for Economics and Finance, il giorno dell’azzeramento, quando non si registrerà più nessun nuovo contagio (o pochissimi e isolati). La metà della prima o la fine della seconda settimana di maggio, alle tendenze attuali, in quasi tutte le regioni d’Italia e in tutti i grandi campi di battaglia contro questa epidemia può arrivare il giorno zero: quello senza nuove diagnosi di tamponi postivi.

Regioni più avanti Alcune regioni sembrano più avanti nel contenimento. Per la Puglia addirittura si parla del 9 aprile, per il Trentino anche del 6. Quella che dovrebbe raggiungere lo zero per ultima potrebbe essere la Toscana, il 5 maggio. Potrebbe essere lontano non più di tre settimane il momento in cui si tampona – non si chiude, non si cicatrizza – la ferita più dolorosa di questa tragedia.