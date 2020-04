Emergenza Coronavirus. Taglio stipendi: presidenti spaccati. AIC contro il blocco di 4 mensilità

vedi letture

Il tema del taglio degli stipendi dei giocatori di Serie A è sempre all'ordine del giorno e oggi andrà in scena l'assemblea dei club e il direttivo informale dei calciatori. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i presidenti sono spaccati e i giocatori diffidenti: la Serie A non riesce per il momento a trasmettere un segnale di condivisione e anche se alle società piace il modello Juventus, che però presenta anche qualche ambiguità, l'AIC non è d'accordo con le quattro mensilità da congelare: vorrebbe il blocco solo per marzo.