Emergenza Coronavirus. Torino, Djidji: "In Francia non hanno capito il pericolo del COVID-19"

"Sto bene, si resta ottimisti, manteniamo la speranza. Tutta la squadra ha fatto i test, stiamo tutti bene e ci sentiamo sicuri", queste alcune dichiarazioni del difensore del Torino Koffi Djidji, intervistato da La Gazzetta dello Sport. "Noi giocatori abbiamo ricevuto istruzioni personalizzate dalla società, dalle schede di allenamento alle accortezze da seguire per la tutela della salute, all’alimentazione. Come tutti, dobbiamo rispettare le normative sanitarie. Ogni giorno lavoriamo sodo a casa per mantenere la forma". Djidji parla anche di quello che sta succedendo in Francia: "Penso che la popolazione francese non sia a conoscenza dei pericoli di questa situazione sanitaria, è terribile. Bisogna seguire le istruzioni, solo così possiamo salvare la nostra vita e quella dei nostri cari".