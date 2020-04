Emergenza Coronavirus. Trump blinda gli Stati Uniti: "Stop temporaneo all'immigrazione"

Donald Trump blinda gli Stati Uniti e stoppa l'immigrazione in questo periodo di emergenza legata al Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidentre americano con un tweet, in attesa della firma del decreto esecutivo che renderà il tutto ufficiale: "Alla luce dell'attacco del nemico invisibile, nonché della necessità di proteggere i posti di lavoro dei nostri grandi cittadini americani, firmerò un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti".

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020