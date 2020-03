Emergenza Coronavirus. Udinese, domani fine isolamento. Ma sarà prorogato stop allenamenti

Non si sa quando l'Udinese ritornerà ad allenarsi. Per i bianconeri, in isolamento a domicilio fino a domani per via dei contatti avuti con i calciatori della Fiorentina positivi al virus, la sosta forzata verrà probabilmente prolungata fino al prossimo 3 aprile. Lunedì dovrebbero arrivare indicazioni precise da parte del club, impossibile però che già la prossima settima si ricominci a correre al Bruseschi. A riportarlo è Tuttoudinese.it.