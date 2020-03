Emergenza Coronavirus. UEFA, tre ipotesi in caso di stop alla Champions

La UEFA ha rimandato a martedì la decisione definitiva per lo stop alle coppe europee e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di quelle che sono le tre ipotesi in caso di stop della Champions League. La prima prevede di compattare le date per recuperare tutto tra metà aprile e fine maggio. La seconda è quella di far giocare quarti e semifinali in gara unica (come proposto per Inter e Roma), mentre la terza è quella di far giocare una “final four” a Istanbul in quattro giorni. Non sono le unica e comunque si dovrà tener conto anche della volontà delle varie leghe di far finire i campionati.