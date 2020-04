Emergenza Coronavirus. Ulivieri: "Possibile che la C non riparta ma mi sembra problematico"

Nel suo intervendo a Sportitalia, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato anche della possibilità che la Serie C non riparta: "Con la Lega di C abbiamo fatto un percorso in comune con l’Associazione calciatori perché gli stipendi di allenatori e giocatori si equivalgono. Noi parliamo di un indirizzo da dare in questo tipo di rapporto. C’è la possibilità sì, può darsi che la A e la B ce la facciano. Abbiamo problemi di sicurezza e anche degli impianti. Ci saranno impegni economici che dovranno essere sostenute e non è detto che alcune squadre di C non ce la facciano. Mi sembra però problematico se partisse la Serie A e la B, e non la C".