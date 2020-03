Emergenza Coronavirus. Veloso: "Chissà quando torneremo in campo. Dovevamo fermarci prima"

Il centrocampista dell'Hellas Verona, Miguel Veloso, ha rilasciato un'intervista al quotidiano portoghese A Bola raccontando le sue giornate in isolamento: "Corro tutto il tempo dietro ai miei figli (ride ndr) e poi mi alleno. Ogni giorno il Verona ci invia il piano di lavoro e anche la dieta da seguire".

Pensa che il calcio si sarebbe dovuto fermare prima?

"Sì, senza dubbio, anche perché la gente continuava a venire allo stadio. Fermandoci prima avremmo forse limitato il numero di casi di Coronavirus".

Quando tornerete in campo?

"Non lo sappiamo ancora, l'idea è quello di ritornare ad allenarci a inizio aprile ma non sappiamo quando riprenderà il campionato. Difficile dire anche in che modo finiranno le varie competizioni".